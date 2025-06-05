Токио обещает не допустить новые инциденты вблизи юга Курил

«Мы заняты тем, чтобы принять все возможные меры для обеспечения безопасности на море, а также для недопущения таких происшествий», — сказал он. Генсек кабинета добавил, что в районе инцидента не были замечены суда, какой-либо ущерб, по его словам, не был зафиксирован.
Накануне МИД РФ обнародовал сообщение о том, что посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением тренировочных стрельб, создавших риски для судоходства и здоровья граждан. Стрельбы с патрульного катера «Кавагири» Управления безопасности на море Японии прошли 23 мая в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (острова Хоккайдо) без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов.
«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей РФ представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», — подчеркнули в дипведомстве. В соответствующей ноте МИД России изложено требование к японской стороне «надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять исчерпывающие меры с тем, чтобы аналогичные инциденты не повторялись впредь».