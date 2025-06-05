Токио обещает не допустить новые инциденты вблизи юга Курил

«Мы заняты тем, чтобы принять все возможные меры для обеспечения безопасности на море, а также для недопущения таких происшествий», — сказал он. Генсек кабинета добавил, что в районе инцидента не были замечены суда, какой-либо ущерб, по его словам, не был зафиксирован.