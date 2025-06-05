Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться, — сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии теракта Киева на стратегический баланс. — Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями. Что касается конкретно ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС), то, как вы знаете, он нами приостановлен».
Замминистра также обратил внимание на полную несостоятельность заявлений киевского режима о результатах атаки. «И близко нет ничего подобного, — подчеркнул Рябков. — Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]».
Он также отметил, что до телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва задавала американской стороне вопрос об отсутствии реакции на инцидент.
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп в беседе с Путиным по телефону заявил, что США не были в курсе планов киевского режима атаковать российские аэродромы.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотников в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.