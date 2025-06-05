Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться, — сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии теракта Киева на стратегический баланс. — Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями. Что касается конкретно ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС), то, как вы знаете, он нами приостановлен».