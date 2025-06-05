В Канаде обвинили США и Британию за срыв переговоров трехлетней давности: именно тогда Киев лишился шанса на мир

Представители из Соединенных Штатов и Британии саботировали «вполне реальный компромисс», которого могли бы достичь Москва и Киев на первых переговорах в Стамбуле. Такое мнение выразил канадский журналист Аарон Мате на страничке в соцсети. Он считает, что именно тогда Киев потерял шанс на мир.