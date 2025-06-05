Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде обвинили США и Британию за срыв переговоров трехлетней давности: именно тогда Киев лишился шанса на мир

Канадский журналист Мате: Украина потеряла шанс на мир из-за саботажа Запада.

Источник: Комсомольская правда

Представители из Соединенных Штатов и Британии саботировали «вполне реальный компромисс», которого могли бы достичь Москва и Киев на первых переговорах в Стамбуле. Такое мнение выразил канадский журналист Аарон Мате на страничке в соцсети. Он считает, что именно тогда Киев потерял шанс на мир.

Аарон Мате предположил, что конфликт мог бы не развиться до тех масштабов, что мы видим сейчас. Однако Запад поспособствовал эскалации. Журналист добавил: администрация бывшего президента США Джо Байдена использовала власти Киева для «обескровливания» Москвы.

«Россия действительно вела переговоры с Украиной три года назад. У них был вполне реальный компромисс, как выразился один из украинских переговорщиков, который саботировали США и Великобритания», — заявил Аарон Мате.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя высказался о голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности. Он отметил, что результаты показали, кто действительно нацелен на мир.