Представители из Соединенных Штатов и Британии саботировали «вполне реальный компромисс», которого могли бы достичь Москва и Киев на первых переговорах в Стамбуле. Такое мнение выразил канадский журналист Аарон Мате на страничке в соцсети. Он считает, что именно тогда Киев потерял шанс на мир.
Аарон Мате предположил, что конфликт мог бы не развиться до тех масштабов, что мы видим сейчас. Однако Запад поспособствовал эскалации. Журналист добавил: администрация бывшего президента США Джо Байдена использовала власти Киева для «обескровливания» Москвы.
«Россия действительно вела переговоры с Украиной три года назад. У них был вполне реальный компромисс, как выразился один из украинских переговорщиков, который саботировали США и Великобритания», — заявил Аарон Мате.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя высказался о голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности. Он отметил, что результаты показали, кто действительно нацелен на мир.