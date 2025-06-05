В МИД рассказали о судьбе самолетов, повреждённых в ходе атаки ВСУ 1 июня

Российские самолеты, пострадавшие во время атаки Украины 1 июня, получили повреждения, но не были уничтожены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
По словам дипломата, вся поврежденная авиатехника будет восстановлена. Он подчеркнул, что официальную информацию по инциденту следует брать из сообщений Министерства обороны России. Рябков назвал абсолютно несостоятельными заявления украинской стороны о результатах атаки, отметив, что действительность не имеет ничего общего с этими утверждениями.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии инцидента на стратегический баланс, замминистра напомнил, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлен Россией. Он также обратил внимание, что не вся авиатехника подпадает под действие международных соглашений.
«Та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями. Что касается конкретно ДСНВ, то, как вызнаете, он нами приостановлен», — заключил замминистра.
Напомним, 1 июня Киев совершил ряд атак с применением беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах России. Сообщалось, что были использованы FPV-дроны. По данным Минобороны, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.