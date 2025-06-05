В МИД рассказали о судьбе самолетов, повреждённых в ходе атаки ВСУ 1 июня

По словам дипломата, вся поврежденная авиатехника будет восстановлена. Он подчеркнул, что официальную информацию по инциденту следует брать из сообщений Министерства обороны России. Рябков назвал абсолютно несостоятельными заявления украинской стороны о результатах атаки, отметив, что действительность не имеет ничего общего с этими утверждениями.