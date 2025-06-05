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Лукашенко: контакты Минска и Копенгагена сведены к минимуму

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Дании с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

В том числе он пожелал датчанам процветания и уверенности в завтрашнем дне.

Надеюсь, в ближайшем будущем прагматичные белорусский и датский народы вернутся к полноценному диалогу на благо обеих стран. Несмотря на то, что наши государства принадлежат разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в этом направлении.

также отмечено в поздравлении

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что основной закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития, является надежным фундаментом стабильности, мира и общественного согласия.

Он напомнил датскому народу, что в прошлом на базе конституционных ориентиров Беларусь успешно сотрудничала с Данией в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. На данный момент, констатировал президент, контакты между странами сведены к минимуму.

Датчане отмечают День Конституции 5 июня в честь учреждения в этой стране формы правления на основе этого базового закона. Такая архитектура власти действует там с 1849 года, а нынешняя версия конституции были принята в 1953 году.

При этом Дания по-прежнему остается королевством. В стране есть монаршая семья, но форма правления — конституционная монархия, то есть действует парламент.