Лукашенко: контакты Минска и Копенгагена сведены к минимуму

В том числе он пожелал датчанам процветания и уверенности в завтрашнем дне.
Надеюсь, в ближайшем будущем прагматичные белорусский и датский народы вернутся к полноценному диалогу на благо обеих стран. Несмотря на то, что наши государства принадлежат разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в этом направлении.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что основной закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития, является надежным фундаментом стабильности, мира и общественного согласия.
Он напомнил датскому народу, что в прошлом на базе конституционных ориентиров Беларусь успешно сотрудничала с Данией в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. На данный момент, констатировал президент, контакты между странами сведены к минимуму.
Датчане отмечают День Конституции 5 июня в честь учреждения в этой стране формы правления на основе этого базового закона. Такая архитектура власти действует там с 1849 года, а нынешняя версия конституции были принята в 1953 году.
При этом Дания по-прежнему остается королевством. В стране есть монаршая семья, но форма правления — конституционная монархия, то есть действует парламент.