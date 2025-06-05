В МИД РФ заявили о восстановлении самолетов после теракта ВСУ

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признался, что не был в курсе планов Киева на атаку аэродромов. На Западе отмечали, что такие действия укронацистского режима могут привести в полномасштабной войне в Европе.