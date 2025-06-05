После террористической атаки киевского режима на военные аэродромы России самолеты ВСК РФ получили повреждения, ни о каком уничтожении техники речи не идет. Кроме того, она подлежит восстановлению, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться. Из этого делайте выводы сами», — отметил дипломат.
При этом Рябков обвинил Киев в ложных заявлениях по результатам терактов. И назвал их полностью несостоятельными. Призвал верить лишь тем данным, которые были обнародованы Министерством обороны России.
В первый день июня киевский режим предпринял попытку одновременного массированного удара при помощи дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. В последних трех регионах атаки удалось пресечь, в первых двух военные самолеты получили повреждения.
Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признался, что не был в курсе планов Киева на атаку аэродромов. На Западе отмечали, что такие действия укронацистского режима могут привести в полномасштабной войне в Европе.