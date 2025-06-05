В Британии оценили эффективность украинских атак на российские аэродромы

Эксперт отметил, что за последние четверо суток Украина активизировала попытки эскалации, однако реальные последствия оказались минимальными. С военной точки зрения такие атаки не меняют ситуацию на фронте, но могут создать дополнительные трудности для украинского руководства как на линии соприкосновения, так и во внутренней политике.