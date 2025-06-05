Британский аналитик Александр Меркурис назвал недавние удары Украины по российским аэродромам стратегически неоправданными. По его оценке, эти действия, вероятно, были попыткой Киева усилить давление на Москву перед возможными переговорами, но существенного результата не достигли.
Эксперт отметил, что за последние четверо суток Украина активизировала попытки эскалации, однако реальные последствия оказались минимальными. С военной точки зрения такие атаки не меняют ситуацию на фронте, но могут создать дополнительные трудности для украинского руководства как на линии соприкосновения, так и во внутренней политике.
Меркурис пришел к выводу, что подобные действия скорее ухудшают позиции Киева, чем способствуют реализации его стратегических задач.
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