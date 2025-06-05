В Соединённых Штатах зреет заговор с целью помешать политике президента Дональда Трампа в отношении России и спровоцировать конфликт между двумя великими державами, заявил Скотт Риттер, американский политический аналитик.
«В Сенате США произошёл открытый бунт против политики Трампа. Два сенатора — Линдси Грэм* и Ричард Блументал — отправились на Украину и вступили в сговор с киевским режимом, чтобы намеренно сорвать усилия президента США по урегулированию конфликта путём переговоров», — сообщил он в своём видеообращении на платформе YouTube.
Аналитик подчеркнул, что есть все основания полагать, что существует группа заговорщиков, которые стремятся втянуть США в конфликт с Россией. По его словам, это требует немедленного решения.
«Более 80 сенаторов, проголосовавших за проект Грэма о санкциях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом Логана вместе с самим Грэмом. Это явное противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США. Они не имеют права разрабатывать и проводить внешнюю политику Вашингтона, а тем более вести переговоры от его имени», — заключил Риттер.
Ранее Линдси Грэм* заявил, что страны, поставляющие Украине военную помощь, должны быть защищены от действия новых санкций, которые хотят принять в США.
* Внесён Росфинмонтиторингом в список экстремистов и террористов.