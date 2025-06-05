Риттер: Грэма и других сторонников конфликта с Россией надо судить за мятеж

«Более 80 сенаторов, проголосовавших за проект Грэма о санкциях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом Логана вместе с самим Грэмом. Это явное противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США. Они не имеют права разрабатывать и проводить внешнюю политику Вашингтона, а тем более вести переговоры от его имени», — заключил Риттер.