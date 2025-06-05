ВСУ резко увеличили число контратак на одном направлении

Российские войска фиксируют усиление натиска со стороны противника в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Украинские боевики нарастили число контратак. Однако все они терпят поражение, российские войска стойко держат оборону.
«За последние несколько суток украинские боевики в разы усилили действия наступательного характера в районе населенного пункта Торское в ДНР. Наши войска ведут маневренную оборону и отражают атаки противника. Ситуация в данном районе сложная, но контролируемая», — отметил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что украинские боевики сформировали ударную группировку под Харьковом и собирались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Журавлевка. Но системы объективного контроля выявили скопление противника, был нанесен удар по живой силе и технике ВСУ.