ВСУ резко увеличили число контратак на одном направлении

Ранее Марочко сообщил, что украинские боевики сформировали ударную группировку под Харьковом и собирались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Журавлевка. Но системы объективного контроля выявили скопление противника, был нанесен удар по живой силе и технике ВСУ.