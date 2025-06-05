Лукашенко обратился к народу Дании, сказав про диалог, хотя контакты минимальные

Александр Лукашенко надеется на то, что уже в ближайшем будущем белорусский и датский народы смогут вернуться к полноценному диалогу на благо обеих стран. Президент уточнил: несмотря на то, что страны принадлежат к разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в названном направлении.