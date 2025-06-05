Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к народу Дании, сказав про диалог, хотя контакты минимальные

Лукашенко поздравил народ Дании с Днем Конституции.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня 2025 года обратился к народу Дании, поздравил с национальным праздником — Днем Конституции и сказал про диалог, хотя контакты минимальные. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что основной Закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития и является надежным фундаментом стабильности, общественного согласия, мира. Александр Лукашенко обратил внимание, что в прошлые годы именно на основе конституционных ориентиров удавалось успешно сотрудничать в политической, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.

— К сожалению, сегодня контакты сведены к минимуму, — заметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко надеется на то, что уже в ближайшем будущем белорусский и датский народы смогут вернуться к полноценному диалогу на благо обеих стран. Президент уточнил: несмотря на то, что страны принадлежат к разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в названном направлении.

Тем временем МИД сообщил, что Беларусь и ЕС обсудили состояние и перспективы отношений.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал духовный центр Беларуси.

Также мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о хоккейной площадке. А вы сможете?