Лукашенко обратился к народу Дании, сказав про диалог, хотя контакты минимальные

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня 2025 года обратился к народу Дании, поздравил с национальным праздником — Днем Конституции и сказал про диалог, хотя контакты минимальные. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства отметил, что основной Закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития и является надежным фундаментом стабильности, общественного согласия, мира. Александр Лукашенко обратил внимание, что в прошлые годы именно на основе конституционных ориентиров удавалось успешно сотрудничать в политической, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.
— К сожалению, сегодня контакты сведены к минимуму, — заметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко надеется на то, что уже в ближайшем будущем белорусский и датский народы смогут вернуться к полноценному диалогу на благо обеих стран. Президент уточнил: несмотря на то, что страны принадлежат к разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в названном направлении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал духовный центр Беларуси.
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