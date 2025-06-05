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Дату выборов нового созыва Заксобрания назначили в Новосибирской области

Согласно установленной процедуре, 38 депутатов будут избраны по партийным спискам.

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Источник: Om1 Новосибирск

5 июня на сессии регионального парламента было принято решение о проведении выборов депутатов заксобрания Новосибирской области. Голосование состоится в единый день выборов 14 сентября 2025 года.

Согласно установленной процедуре, 38 депутатов будут избраны по партийным спискам, ещё 38 — по одномандатным округам. В настоящее время парламент возглавляет представитель «Единой России» Андрей Шимкив.

Актуальный расклад сил в заксобрании показывает доминирование «Единой России», которая занимает 45 мест. КПРФ располагает 13 мандатами, «Новые люди» — 4. По два места у «Справедливой России — За правду» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Особый интерес представляет ситуация с шестью бывшими депутатами от ЛДПР, которые сохранили мандаты после выхода из партии и теперь планируют баллотироваться от «Единой России». Ещё три депутата работают вне фракций.