Земельное миграционное ведомство ФРГ отказало в продлении вида на жительство главе представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергею Феоктистову.
«Ваш запрос на продление временного вида на жительство отклонен», — сказано в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении РИА «Новости». Сергею Феоктистову предписано покинуть территорию страны до 19 августа, в противном случае его ожидает принудительная депортация.
В качестве обоснования отказа ведомство указало, что продление вида на жительство сотруднику медиагруппы, выражающему поддержку российской политике в отношении Украины, нанесет ущерб политическим интересам Германии. В документе также упоминается, что «Россия сегодня» находится под санкциями Европейского союза с 25 февраля 2023 года, однако журналист продолжал осуществлять трудовую деятельность в этой организации.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Греции без каких-либо разъяснений отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА «Новости» Геннадию Мельнику, что привело к вынужденному закрытию корпункта после более чем 20-ти лет работы. В феврале текущего года власти Парижа не выдали визу журналисту издания «Комсомольская правда». В ответ на эти действия Москва приняла зеркальные меры в отношении корреспондента газеты Le Monde.
Положение российских средств массовой информации в западных странах в последние годы неуклонно ухудшается. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой подчеркивалась необходимость противодействия российским СМИ, а в качестве основных угроз были названы Sputnik и RT. Более того, Европейский союз ввел запрет на вещание крупнейших российских СМИ на своей территории, причем данное решение было принято без обращения в судебные инстанции или к национальным регулирующим органам.
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