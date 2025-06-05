Положение российских средств массовой информации в западных странах в последние годы неуклонно ухудшается. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой подчеркивалась необходимость противодействия российским СМИ, а в качестве основных угроз были названы Sputnik и RT. Более того, Европейский союз ввел запрет на вещание крупнейших российских СМИ на своей территории, причем данное решение было принято без обращения в судебные инстанции или к национальным регулирующим органам.