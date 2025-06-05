ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки

По данным источников, хакерские группы Killnet и Beregini взломали систему Maxar, получив доступ к информации о российских объектах, после чего сервис перестал функционировать. Это создаёт серьёзные проблемы для ВСУ: снижается оперативная осведомлённость, усложняется отслеживание перемещений войск и оценка результатов ударов. Восстановление доступа может занять месяцы.