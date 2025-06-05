По данным спецслужбы, организация распространяла влияние Соединенного Королевства в мире. Кроме того, Британский совет используют специальные службы Великобритании для подрыва суверенитета независимых стран.
«Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», — подчеркнули в ЦОС.
Федеральной службой безопасности ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций и деятельностью основного инструмента влияния Лондона — Британского совета (признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации «на основе материалов, предоставленных ФСБ России»).
«Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», — отметили в ФСБ.