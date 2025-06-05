ФСБ: Британский совет участвует в операциях спецслужб против суверенных стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Британский совет (The British Council), деятельность которого была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ, участвует в операциях британских спецслужб, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.