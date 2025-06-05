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ФСБ: Британский совет участвует в операциях спецслужб против суверенных стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Британский совет (The British Council), деятельность которого была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ, участвует в операциях британских спецслужб, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

По данным спецслужбы, организация распространяла влияние Соединенного Королевства в мире. Кроме того, Британский совет используют специальные службы Великобритании для подрыва суверенитета независимых стран.

«Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», — подчеркнули в ЦОС.

Федеральной службой безопасности ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций и деятельностью основного инструмента влияния Лондона — Британского совета (признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации «на основе материалов, предоставленных ФСБ России»).

«Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», — отметили в ФСБ.