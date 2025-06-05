Дмитрий Демешин проведёт прямую линию с жителями Хабаровского края 10 июня

В Хабаровском крае 10 июня в 19:00 глава региона Дмитрий Демешин проведёт очередную прямую линию с жителями, сообщаеся в его официальном телеграм-канале Демешин.
Этот формат стал одним из самых популярных способов коммуникации власти и народа — у каждого появится шанс задать давно назревшие вопросы по дорогам, школам, социальной поддержке и другим важным темам.
«Для меня это не просто встреча, а инструмент корректировки работы органов власти. Я хочу услышать, что действительно волнует людей, чтобы вместе находить решения», — подчеркнул губернатор.
Задать вопрос можно несколькими способами:
отправить СМС на номер +7 929 400 94 00,
написать в комментариях под анонсом в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках, оставить сообщение на портале «Голос 27»,
или позвонить по многоканальному номеру +7 800 222 55 27 (с 6 июня, с 9:00 до 21:00, звонок бесплатный).
Трансляция прямой линии будет доступна на ТВ «Губерния» (с сурдопереводом), каналах «Хабаровск», «6ТВ», «Россия 24», радио «Восток России» (103.7 FM) и на Rutube.
«Важно, чтобы каждый смог высказать своё мнение. Это поможет нам работать эффективнее и делать Хабаровский край комфортнее для жизни», — отметил Демешин.