США планируют рекордное увеличение бюджета на ядерное оружие

Руководитель исследовательской группы Грег Мелло отмечает, что столь значительное увеличение финансирования может столкнуться с рядом проблем. Среди них называется возможная неспособность ведомства полностью освоить выделенные средства, а также риски сокращения отдельных проектов, включая потенциальный отказ от содержания двух заводов по производству плутониевых сердечников. Эксперт также обращает внимание на задержки с предоставлением Конгрессу детальных планов использования запрашиваемых средств, что может привести к недостаточному контролю за расходованием бюджета.