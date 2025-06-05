США планируют рекордное увеличение бюджета на ядерное оружие

Администрация США запросила у Конгресса около 24,8 миллиарда долларов на разработку, модернизацию и производство ядерных боеприпасов в 2026 финансовом году. Это на 25 процентов больше, чем в текущем году, когда на эти цели выделено 19,2 миллиарда долларов.
Согласно анализу экспертов Группы изучения Лос-Аламоса, такое увеличение станет крупнейшим с 1962 года, когда мир находился на грани ядерного конфликта во время Карибского кризиса. Даже с учетом дополнительных 1,8 миллиарда долларов, направленных на ликвидацию последствий ураганов, рост бюджета Национального управления ядерной безопасности составит 17 процентов, что является максимальным показателем с 1982 года.
Руководитель исследовательской группы Грег Мелло отмечает, что столь значительное увеличение финансирования может столкнуться с рядом проблем. Среди них называется возможная неспособность ведомства полностью освоить выделенные средства, а также риски сокращения отдельных проектов, включая потенциальный отказ от содержания двух заводов по производству плутониевых сердечников. Эксперт также обращает внимание на задержки с предоставлением Конгрессу детальных планов использования запрашиваемых средств, что может привести к недостаточному контролю за расходованием бюджета.
Данное решение администрации США рассматривается экспертами как признак возвращения к масштабной гонке ядерных вооружений. Однако аналитики ставят под сомнение эффективность столь значительного увеличения расходов в условиях, когда современные системы сдерживания и так обеспечивают необходимый уровень безопасности.
Ранее сообщалось, что ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки.