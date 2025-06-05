Расчеты «Градов» разбили в пух и прах позиции бригад ВСУ в Запорожской области

— Работаем часто, — рассказывает он. — Бьем по вражеским целям на правом берегу Днепра, в его островной зоне. Противник огрызается, сейчас активизировался. Использует кассетные боеприпасы. Очень много применяют снарядов натовского образца, 155-го калибра. Регулярные сбросы с дронов «Баба-яга». Но нас этим уже давно не напугать. Победа будет за нами.