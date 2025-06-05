Расчеты «Градов» разбили в пух и прах позиции бригад ВСУ в Запорожской области

Войска группировки «Днепр» за неделю сильно потрепали силы двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад береговой обороны ВСУ, а также бригады территориальной обороны под Каменским и Павловкой в Запорожской области, а также под Бериславом, Антоновкой, Токаревкой и Садовым в Херсонской области. Свой вклад внесли расчеты реактивных систем «Град». С некоторыми из них пообщался корреспондент «МК».
За неделю потери ВСУ на этом участке составили свыше 85 военнослужащих, 6 автомобилей, две 155-мм гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Расчеты реактивных систем БМ-21 «Град» отдельной бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки «Днепр» выполняют боевые задачи в Херсонской области, громя противника на правом берегу Днепра. Недавно они накрыли пункты временного размещения личного состава штурмового подразделения и пункт управления разведывательными дронами ВСУ на Каховском направлении.
Как рассказал командир огневого взвода с позывным «Ратник», разведчики-морпехи постоянно ведут воздушную разведку, выявляют цели, оперативно наводят «Грады» и корректируют огонь. Таким образом разведка ночью выявила перемещение штурмовиков ВСУ, а также место взлёта вражеских беспилотников.
— Координаты передали на КП бригады, где решили нанести массированный удар «Градом». Мы оперативно выдвинулся в заданную точку и, выставив координаты цели, точным залпом накрыли заданный квадрат, — рассказал он.
Объективный контроль подтвердил уничтожение цели. После этого расчет быстро сменил позицию, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.
«Грады» противодействуют высадке десантов противника, ведет контрбатарейную борьбу, уничтожает пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками.
В свою очередь, командир расчета БМ-21 с позывным «Лес» уточнил, что его экипаж успел повоевать и в ДНР и ЛНР, а сейчас бьет врага в Херсонщине. Их пусковая установка относительно новая, выпуска 2022 года.
— Работаем часто, — рассказывает он. — Бьем по вражеским целям на правом берегу Днепра, в его островной зоне. Противник огрызается, сейчас активизировался. Использует кассетные боеприпасы. Очень много применяют снарядов натовского образца, 155-го калибра. Регулярные сбросы с дронов «Баба-яга». Но нас этим уже давно не напугать. Победа будет за нами.
Недавно разведчики обнаружили скопление живой силы противника в опорном пункте. Неприятель готовился к прорыву наших позиций. Но реактивщики накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника, рассказывает «Лес».
— Работаем днем и ночью. Используем осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожает скопление пехоты противника, не оставляя ему ни единого шанса, — заключил офицер.