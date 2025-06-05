За ночь над Россией сбили 30 БПЛА. Военная операция, день 1198-й

14:06 Ремонтники восстановили частичную передачу электроэнергии по магистральным путям в Херсонской и Запорожской областях после массированных атак БПЛА в ночь на 5 июня, сообщили в «Россетях».
14:05 Hospodářské noviny: Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что ЕС и США должны сохранять единство ради «убедительного ответа президенту России Владимиру Путину от Запада».
13:47 Киевский городской ТЦК подтвердил ~попытку бунта среди мобилизованных~, их отправили в учебные центры. Ранее бунт был подавлен спецназом.
13:31 ❗️ФСБ сообщает о повреждении железнодорожного пути в Воронежской в результате подрыва, избежать трагедии удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применившим экстренное торможение.
13:26 Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп не договаривались о личной встрече во время разговоре 4 июня, сообщил Дмитрий Песков.
13:25 ⚡️Дмитрий Песков: Россия ответит на атаки Украины 1 июня по российским аэродромам, когда военные сочтут нужным.
13:10.
12:56 ?Брифинг Минобороны РФ о ходе СВО на утро 5 июня.
● «Север» Удары по Корчаковке, Варачино, Юнаковке и др. (Сумщина). Потери ВСУ составили 180 человек, ББМ, 6 авто, 4 орудия, позиция РЭБ.
● «Запад» Продвижение под Купянском, Боровой и Ямполем. Уничтожено до 195 украинских военных, 3 танка, БТР М113, броневик Snatch, 10 авто, 2 западных орудия, 8 складов БК.
● «Юг» Плотный огонь по районам Константиновки, Иванополья и Федоровки (ДНР). ВСУ лишились 240 бойцов, итальянского БТР Puma, 8 авто, 6 орудий (3 натовских). Сгорели станция РЭБ, радар AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.
● «Центр» Улучшено положение у Красноармейска и Димитрова. Потери противника оцениваются в 500 человек, 7 ББМ (в т. ч. БМП Bradley), 8 пикапов, 6 орудий, включая гаубицу FH-70. Сбиты радары 36Д6 и AN/TPQ-37.
● «Восток» Наступление вглубь обороны ВСУ возле Запорожья и села Карла Маркса. Минус 195 военнослужащих ВСУ, 3 ББМ, 3 авто, 4 орудия и две станции РЭБ.
● «Днепр» Огневые удары по Каменскому, Малой Токмачке и Антоновке. Противник потерял до 90 человек, 9 авто, 2 САУ, 2 боевые машины РСЗО «Град», 6 комплексов РЭБ и 3 склада БК.
Авиация, РВиА и БПЛА поразили 142 объекта: цеха сборки ударных дронов, пусковые позиции, склады БК и места размещения украинских частей и иностранных наёмников. ПВО перехватила ракету HIMARS и 154 БПЛА, из них 60 за пределами линии боевого соприкосновения.
12:42 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: встреча делегаций России и Украины состоявшаяся в Стамбуле 2 июня, стала историческим шагом на пути к урегулированию конфликта.
12:21 ТАСС: в деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова появились пункты о ~растрате бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений~ на границе с Украиной.
12:01 Мирный житель получил ранения в селе Пролетарка Херсонской области в результате атаки со стороны ВСУ.
11:44 Нардеп, бывший спикер Рады Разумков: ситуация в районе города Сумы и на других участках фронта ~тяжелая~, ВСУ испытывают нехватку вооружения, а правительство страны не занимается снабжением армии.
11:27 Минобороны РФ: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.
11:13 Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, мирный житель получил травмы.
11:03 Депутаты Рады отмечают значительное усиление полномочий Андрея Ермака, называя его ~ «начальником Владимира Зеленского»~ на фоне поездки в США, заявил нардеп и экс-спикер Дмитрий Разумков.
10:44 Reuters: Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, утверждает первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлию Свириденко.
10:35 Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить Украину государством-террористом.
10:22 Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко: атака украинских спецслужб на Крымский мост была неудачной попыткой сорвать туристический сезон.
10:12 ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
10:08.
9:55 Один из возможных участников нападения на российские аэродромы 1 июня Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. По информации агентства, Тимофеев занимался транспортными перевозками и торговлей.
9:22 ВСУ дважды атаковали дронами машину съемочной группы телеканала «Звезда» в Алешках Херсонской области, ~автомобиль сгорел, ранен сопровождающий~.
9:13 В Херсонской области в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое», ~без света и воды остались 120 тыс человек~, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
9:01 Часть Запорожской области осталась без энергоснабжения в результате атаки на электрооборудование, сообщили в минэнерго региона.
8:51 Американский сенатор Линдси Грэм в интервью изданию Semafor пригрозил санкциями Китаю, если Пекин не будет помогать Киеву.
8:26 Двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранены в результате атаки ВСУ.
8:13.
8:05 Прототип системы ПВО стационарных объектов от БПЛА, которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске.
8:02 Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут ~восстановлены~, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
8:01 ⚡️Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1198-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.