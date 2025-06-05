Британия не смогла выполнить одно условие Трампа

Стармер также подчеркнул, что правительство «стремится» достичь 3 процентов от ВВП на оборонные расходы в течение следующего срока парламента. При этом Трамп настаивает на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность, и призвал страны НАТО увеличить ежегодные расходы на оборону до 5 процентов.