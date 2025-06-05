Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Президент Трамп подписал указ, запрещающий гражданам 12 стран въезд в США. Въезд на американскую землю граждан таких стран, как Афганистан, Гаити и Судан, ограничен «полностью», а гражданам семи других стран — частично.
Дональд Трамп подписал радикальный указ о запрете поездок из 12 стран и ограничении поездок из семи других, восстановив и расширив запреты на поездки, введенные со времени его первого президентского срока, пишет The Guardian.
Гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена будет «полностью» ограничен въезд в США, говорится в заявлении. Между тем въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы будет частично ограничен.
Президент США заявил, что он «учитывал цели внешней политики, национальной безопасности и борьбы с терроризмом» при принятии решения о сфере действия запрета. Трамп закрепил этот запрет в указе, подписанном 20 января, в свой первый день пребывания в Белом доме, поручив своей администрации представить список кандидатов на введение запрета к 21 марта.
Трамп привел целый ряд обоснований для запретов, включая национальную безопасность и опасения, что посетители из этих стран просрочивают свои визы, отмечает The Guardian.
Но адвокаты и эксперты заявляют, что тотальные запреты на поездки дискриминируют группы людей только по этническому признаку. Они, вероятно, приведут — как и запреты на поездки во время первого президентского срока Трампа — к разделению семей. Запреты на поездки из Гаити, Кубы и Венесуэлы могут особенно сильно сказаться на соответствующих этнических сообществах в США, где проживает большое количество иммигрантов из этих стран.
«Эта дискриминационная политика, ограничивающая легальную иммиграцию, не только противоречит идеалам нашей страны, но и нанесет ущерб нашей экономике и сообществам, которые зависят от вклада людей, приезжающих в Америку из самых разных стран», — заявляет демократ Прамила Джаяпал.
Решение о запрете поездок из этих стран было принято на фоне волны жесткой иммиграционной политики, проводимой Трампом, включая блокирование рассмотрения заявлений о предоставлении убежища на южной границе и отмену временного защищенного статуса для иммигрантов из ряда стран, сталкивающихся с глубокими гуманитарными кризисами. Трамп также подписал указ об ограничении выдачи иностранных студенческих виз в Гарвардский университет и приказал консульствам США проводить проверку в социальных сетях каждого соискателя визы, желающего поступить в университет.
В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Трамп заявил, что выполняет обещание действовать после недавнего нападения в Боулдере, штат Колорадо, на мероприятие в поддержку израильских заложников. Нападение, совершенное гражданином Египта, «подчеркнуло чрезвычайную опасность, которую представляет для нашей страны въезд иностранных граждан, не прошедших надлежащую проверку, а также тех, кто приезжает сюда в качестве временных посетителей и просрочивает свои визы. Они нам не нужны», — сказал он.
Трамп добавил, что список «может быть пересмотрен в зависимости от того, будут ли внесены существенные улучшения», и что «аналогичным образом могут быть добавлены новые страны по мере возникновения угроз по всему миру».
Введя запрет на поездки в отношении мусульманских стран в начале своего первого президентского срока, Трамп придерживался своих планов по введению нового запрета во время своей предвыборной кампании против Камалы Харрис в прошлом году.
«Я запрещу переселение беженцев из районов, зараженных терроризмом, таких как сектор Газа, и мы закроем нашу границу и вернем запрет на поездки», — заявил Трамп в сентябре. «Помните знаменитый запрет на поездки? Мы не принимали людей из определенных регионов мира. Мы не вывозим их из зараженных стран».
Как поясняет The Guardian, Трамп имел в виду запрет, который он ввел после вступления в должность в январе 2017 года, что привело к хаосу в аэропортах, поскольку протестующие и адвокаты по гражданским правам бросились помогать пострадавшим путешественникам.
Трамп заявил, что запрет необходим для борьбы с террористическими угрозами. Федеральные суды заблокировали его по соображениям защиты гражданских свобод, но Верховный суд США, в который Трамп в конечном итоге назначил трех судей, придерживающихся крайне правых взглядов, оставил запрет в силе.
Верховный суд заявил, что запрет Трампа не был направлен против мусульман, несмотря на то, что изначально он был направлен против путешественников из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, стран с мусульманским большинством. По мнению суда, запрет входил в сферу полномочий президента по обеспечению национальной безопасности. Также в список были включены Северная Корея и Венесуэла.
Совет по американо-исламским отношениям (Cair) заявил тогда: «Фанатизм мусульманского запрета должен был быть так же очевиден верховному суду, как и мусульманам, демонизируемым им. Очевидно, все, кроме верховного суда, видят в этом решении то, чем оно является на самом деле: выражение враждебности».