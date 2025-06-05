Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Но адвокаты и эксперты заявляют, что тотальные запреты на поездки дискриминируют группы людей только по этническому признаку. Они, вероятно, приведут — как и запреты на поездки во время первого президентского срока Трампа — к разделению семей. Запреты на поездки из Гаити, Кубы и Венесуэлы могут особенно сильно сказаться на соответствующих этнических сообществах в США, где проживает большое количество иммигрантов из этих стран.