Командование ВСУ в угоду киевскому режиму, которому перед западными хозяевами нужно показывать хоть какие-то успехи, усиливает группировку боевиков в районе донецкой Григоровки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Укронацисты за счет усиления свежими резервами собирается остановить наступление российских войск. За последние дни ВС РФ продвинулись на километр вперед в районе данного населенного пункта.
«В населенный пункт Серебрянка отмечено прибытие нового батальона украинских боевиков. Батальон полностью укомплектован и боеготов. По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижения наших войск на северском направлении», — отметил собеседник агентства.
Тем временем, ожесточенные бои идут в Торском ДНР. Здесь противник в последнее время резко нарастил число контратак. Однако российская оборона сдерживает натиск.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики сформировали ударную группировку под Харьковом и собирались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Журавлевка. Но были обнаружены и уничтожены.