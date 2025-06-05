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Саммит премьеров-министров стран СНГ проходит в Таджикистане

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в четверг в Душанбе.

Источник: Sputnik.by

По его мнению, на этом фоне государства Содружества способны эффективно ответить на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ.

Также Мишустин напомнил, что Таджикистан (на данный момент — страна-председатель СНГ) объявил в числе главных приоритетов для СНГ укрепление экономических связей, расширение транспортно-логистических маршрутов и усиление гуманитарного партнерства.

Считаю, что эти задачи в полной мере отвечают стратегическим целям всего Содружества. Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в их выполнении.

заверил Мишустин

Беларусь на заседании в Душанбе представляет премьер-министр Александр Турчин. Накануне саммита, на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, он он заявил о необходимости создавать совместные производства.

Кроме того, по мнению Турчина, новый импульс сотрудничеству придаст создание в Минске Торгового дома Таджикистана.

Все решения приняты, остается приступить к активной фазе реализации этого проекта.

подчеркнул белорусский премьер