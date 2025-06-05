Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что Северная Корея продолжит поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
4 июня Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Согласно сообщениям ЦТАК, северокорейский лидер заверил, что правительство КНДР продолжит безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех значимых международных вопросах, особенно в отношении Украины.
Отмечается, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и международную обстановку. Было подтверждено полное совпадение позиций по этим вопросам.
Шойгу передал благодарность от российского руководства за участие представителей корейского народа в боях за Курскую область, отметив их доблесть и самоотверженность. В ответ Ким Чен Ын выразил признательность за эти слова.
— Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия и впредь будет непременно добиваться побед в справедливом священном деле по защите суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности, — передает агентство.
До этого Министерство иностранных дел КНДР сообщило, что считает доклад «Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций» провокационным и нарушающим принцип суверенного равенства Северной Кореи и РФ.
Также Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что Северная Корея окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны США или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.