США наложили вето на резолюцию о безоговорочном прекращении огня

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о безоговорочном прекращении огня в секторе Газа. При этом Россия, Китай, Франция и Великобритания проголосовали за «немедленное, безоговорочное и постоянное прекращение огня» в палестинском анклаве.
Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, призывающую к «немедленному, безоговорочному и постоянному прекращению огня» в Газе, в то время как 14 остальных стран — членов Совета проголосовали за нее, пишет The Guardian.
Резолюция, на которую было наложено вето, также назвала ситуацию в Газе «катастрофической» и потребовала «немедленной и безоговорочной отмены всех ограничений на ввоз гуманитарной помощи в Газу и ее безопасное и беспрепятственное распределение в широких масштабах, в том числе ООН и гуманитарными партнерами».
Это был пятый случай, когда США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности о прекращении огня, чтобы защитить Израиль, напоминает The Guardian. Вашингтон наложил вето на аналогичную резолюцию в ноябре при администрации Байдена на том основании, что требование о прекращении огня не было напрямую связано с немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
Соавторами текста выступили Алжир, Гайана, Греция, Дания, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Россия, Китай, Франция и Великобритания также проголосовали «за».
«Совету не позволили взять на себя ответственность, несмотря на то, что большинство из нас, похоже, придерживаются одной точки зрения», — комментирует посол Франции в ООН Жером Боннафон.
«Сегодня Соединенные Штаты направили решительный сигнал, наложив вето на контрпродуктивную резолюцию Совета Безопасности ООН по Газе, направленную против Израиля», — заявил госсекретарь США Марко Рубио после голосования.
Он пообещал, что Вашингтон не поддержит любой текст, который «проводит ложную параллель между Израилем и ХАМАСОМ или игнорирует право Израиля на самооборону. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль в ООН».
Израиль также приветствовал вето США. «Я благодарю президента и администрацию США за то, что они встали плечом к плечу с Израилем и наложили вето на эту одностороннюю резолюцию в Совете Безопасности ООН», — написал Гидеон Саар, министр иностранных дел Израиля. «Предложенная резолюция только укрепляет ХАМАС и подрывает усилия Америки по достижению соглашения о заложниках».
Великобритания поддержала резолюцию. В своем заявлении посол Великобритании Барбара Вудворд назвала новую израильскую систему помощи «бесчеловечной» и заявила, что Израилю «необходимо немедленно отменить свои ограничения на помощь».
«Решения израильского правительства расширить свои военные операции в Газе и серьезно ограничить помощь являются неоправданными, непропорциональными и контрпродуктивными», — заявила она. «И Великобритания полностью выступает против них».
Другие члены Совета безопасности раскритиковали США за наложение вето. Посол Пакистана в ООН заявил, что проваленная резолюция «останется не только моральным пятном на совести этого совета, но и станет судьбоносным моментом политического применения, который отразится на жизни многих поколений».
Посол Китая в ООН Фу Конг отмечает: «Результаты сегодняшнего голосования еще раз показывают, что основной причиной неспособности Совета Безопасности урегулировать конфликт в Газе является неоднократное обструкционизм со стороны США».
Резолюция была вынесена на голосование, поскольку ООН и гуманитарные организации предупредили о возможном голоде в Газе после длительного эмбарго на поставки гуманитарной помощи и хаотичного развертывания поддерживаемого США и Израилем проекта под названием «Гуманитарный фонд Газы» (GHF), подчеркивает The Guardian.
«Мир день за днем наблюдает ужасающие сцены, когда в палестинцев стреляют, ранят или убивают в Газе, когда они просто пытаются поесть», — заявил в среду глава миссии ООН по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер.
Организация GHF, пользующаяся сомнительной политической поддержкой и финансированием, объявила в четверг утром, что ее распределительные центры в Газе будут закрыты в течение второго дня. По меньшей мере 27 человек были убиты и сотни получили ранения во вторник в результате израильского обстрела, когда они ждали продукты в пункте раздачи GHF.
Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании при ООН, поддержала призыв ООН к «немедленному и независимому расследованию этих событий и привлечению виновных к ответственности». «Израиль должен немедленно отменить свои ограничения на оказание помощи: пусть ООН и гуманитарные организации выполняют свою работу по спасению жизней, уменьшению страданий и сохранению достоинства», — сказала она.