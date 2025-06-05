США наложили вето на резолюцию о безоговорочном прекращении огня

Это был пятый случай, когда США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности о прекращении огня, чтобы защитить Израиль, напоминает The Guardian. Вашингтон наложил вето на аналогичную резолюцию в ноябре при администрации Байдена на том основании, что требование о прекращении огня не было напрямую связано с немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, удерживаемых ХАМАС.