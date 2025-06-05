Глава МИД ПМР Игнатьев: РФ сможет сохранить мир и стабильность в Приднестровье

Дипломат напомнил, что исторически и в качестве правопреемника СССР, Россия несет ответственность за мир, безопасность, стабильность в Приднестровье. Одновременно с этим Москва и сегодня обеспечивает в регионе мир, продолжая миротворческую операцию, и участвуя в качестве посредника в переговорном процессе.