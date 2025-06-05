Глава МИД ПМР Игнатьев: РФ сможет сохранить мир и стабильность в Приднестровье

Российская Федерация сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье. Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
Дипломат напомнил, что исторически и в качестве правопреемника СССР, Россия несет ответственность за мир, безопасность, стабильность в Приднестровье. Одновременно с этим Москва и сегодня обеспечивает в регионе мир, продолжая миротворческую операцию, и участвуя в качестве посредника в переговорном процессе.
«Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность», — сказал он.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых трудных вопросов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что Москва будет адекватно реагировать на возможные провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных объектов в Приднестровье.