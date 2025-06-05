Мишустин предложил странам СНГ модель сотрудничества в новых экономических условиях

На встрече глав правительств СНГ в Душанбе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усиления сотрудничества между странами Содружества для эффективного ответа на современные вызовы. В условиях нарастающей глобальной турбулентности, санкционного давления и тарифных войн глава российского правительства подчеркнул важность максимального использования внутренних преимуществ государств-участников.
Мишустин отметил, что формирующаяся многополярная архитектура мира требует от стран СНГ достижения технологического и промышленного суверенитета. Эти меры, по его словам, не только укрепят экономическую устойчивость, но и повысят качество жизни граждан. Особое внимание было уделено приоритетам таджикского председательства, включающим развитие транспортных коридоров, углубление экономических связей и гуманитарное сотрудничество.
Российский премьер подтвердил готовность Москвы оказывать всестороннюю поддержку этим инициативам. Он выразил уверенность, что решения, принятые на текущем заседании, дадут новый импульс практическому взаимодействию в рамках Содружества. Встреча глав делегаций с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась накануне в Дворце наций.
Ранее сообщалось, что США планируют рекордное увеличение бюджета на ядерное оружие.