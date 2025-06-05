Мишустин предложил странам СНГ модель сотрудничества в новых экономических условиях

Мишустин отметил, что формирующаяся многополярная архитектура мира требует от стран СНГ достижения технологического и промышленного суверенитета. Эти меры, по его словам, не только укрепят экономическую устойчивость, но и повысят качество жизни граждан. Особое внимание было уделено приоритетам таджикского председательства, включающим развитие транспортных коридоров, углубление экономических связей и гуманитарное сотрудничество.