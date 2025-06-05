Речан анонсировал поступление первого транша из обещанных Молдове €1,9 млрд

План роста на 1,9 млрд евро — крупнейший пакет поддержки, когда-либо предложенный Молдове от ЕС. О решении выделить республике эти средства сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2024 году во время своего визита в Кишинев. Согласно договору, заключенному Молдовой с ЕС, только 520 миллионов евро из указанной суммы — это грант, остальное — кредит.