Речан анонсировал поступление первого транша из обещанных Молдове €1,9 млрд

Впервые, и за это мы благодарим Европейскую комиссию, предварительное финансирование Плана экономического роста составит 18% по сравнению с 7% в предыдущих случаях. Эти деньги поступят в казну Республики Молдова в ближайшие недели.
Однако по его мнению, в случае, если новое правительство, которое должно быть сформировано после очередных парламентских выборов, будет «не проевропейским», эти финансовые обязательства не будут выполнены.
В свою очередь председатель делегации Европарламента по связям с Республикой Молдова Зигфрид Мурешан заявил, что Молдова получит в ближайшее время 300 млн евро в качестве предварительного финансирования из «Плана роста для Молдовы».
План роста на 1,9 млрд евро — крупнейший пакет поддержки, когда-либо предложенный Молдове от ЕС. О решении выделить республике эти средства сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2024 году во время своего визита в Кишинев. Согласно договору, заключенному Молдовой с ЕС, только 520 миллионов евро из указанной суммы — это грант, остальное — кредит.