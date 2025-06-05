Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речан анонсировал поступление первого транша из обещанных Молдове €1,9 млрд

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Первый транш денежных средств из «Плана роста для Молдовы» на сумму 1,9 млрд евро поступят в казну республики в ближайшие недели. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан по завершении 9-го заседания Совета по ассоциации Молдова — ЕС в Брюсселе.

Источник: Sputnik.md

Впервые, и за это мы благодарим Европейскую комиссию, предварительное финансирование Плана экономического роста составит 18% по сравнению с 7% в предыдущих случаях. Эти деньги поступят в казну Республики Молдова в ближайшие недели.

заявил Речан

Однако по его мнению, в случае, если новое правительство, которое должно быть сформировано после очередных парламентских выборов, будет «не проевропейским», эти финансовые обязательства не будут выполнены.

В свою очередь председатель делегации Европарламента по связям с Республикой Молдова Зигфрид Мурешан заявил, что Молдова получит в ближайшее время 300 млн евро в качестве предварительного финансирования из «Плана роста для Молдовы».

План роста на 1,9 млрд евро — крупнейший пакет поддержки, когда-либо предложенный Молдове от ЕС. О решении выделить республике эти средства сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2024 году во время своего визита в Кишинев. Согласно договору, заключенному Молдовой с ЕС, только 520 миллионов евро из указанной суммы — это грант, остальное — кредит.