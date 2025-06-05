Госдолг растёт, а доллар падает: Мировые инвесторы массово выводят деньги с рынка США из-за политики Трампа

По данным издания, нестабильная торговая политика Белого дома уже привела к оттоку капитала и ослаблению доллара, который в этом году потерял около 9% своей стоимости. Особую тревогу у инвесторов вызвало решение Трампа о введении масштабных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало резкие колебания на мировых рынках.