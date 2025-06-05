Госдолг растёт, а доллар падает: Мировые инвесторы массово выводят деньги с рынка США из-за политики Трампа

Ведущие мировые инвесторы начали сокращать свои вложения в американские активы на фоне растущих опасений по поводу торговой политики администрации Дональда Трампа и стремительного увеличения государственного долга США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на мнения руководителей крупных инвестиционных компаний.
По данным издания, нестабильная торговая политика Белого дома уже привела к оттоку капитала и ослаблению доллара, который в этом году потерял около 9% своей стоимости. Особую тревогу у инвесторов вызвало решение Трампа о введении масштабных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало резкие колебания на мировых рынках.
Ситуацию усугубляет и налоговый законопроект, который может увеличить государственный долг США на 2,4 трлн долларов в течение следующего десятилетия.
«Дефицит был проблемой; он только ухудшается», — заявил генеральный директор AllianceBernstein Сет Бернстайн, управляющий активами на 780 млрд долларов.
Крупные институциональные инвесторы уже начали пересматривать свои портфели. Так, канадский фонд Caisse de depot et placement du Quebec, второй по величине в стране, объявил о планах сократить долю американских активов с текущих 40% и увеличить инвестиции в европейские рынки.
Ранее Трамп призвал США полностью отказаться от потолка госдолга, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу».