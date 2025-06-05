Дональд Трамп подписал указ об ограничении выдачи виз иностранным студентам в Гарварде. Президент США заявил, что разрешение университету продолжать принимать иностранных студентов поставит под угрозу национальную безопасность.
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении выдачи виз иностранным студентам в Гарвардском университете, сообщил в среду Белый дом.
Указ приостанавливает на первые шесть месяцев въезд в США иностранных граждан, желающих учиться или участвовать в программах обмена в Гарварде. Трамп заявил, что разрешение Гарварду продолжать принимать иностранных студентов поставит под угрозу национальную безопасность.
Это заявление, комментирует The Guardian, стало последней попыткой президента США перекрыть доступ к международной сети вузов Лиги Плюща, на долю которых приходится четверть учащихся, и дальнейшей эскалацией борьбы Белого дома с этим учебным заведением.
«Я определил, что въезд категории иностранных граждан, описанной выше, наносит ущерб интересам Соединенных Штатов, поскольку, по моему мнению, поведение Гарварда сделало его неподходящим местом для иностранных студентов и исследователей», — написал Трамп в своем указе.
В заявлении Трампа также содержится указание Государственному департаменту США рассмотреть вопрос об аннулировании академических виз или виз по обмену для всех нынешних студентов Гарварда, которые соответствуют критериям его заявления.
Гарвард в своем заявлении назвал действия Трампа «еще одним незаконным ответным шагом, предпринятым администрацией в нарушение прав Гарварда, закрепленных в Первой поправке. Гарвард продолжит защищать своих иностранных студентов».
А Трамп указал на связи Гарварда с Китаем как на причину запрета на поступление в университет иностранных студентов. В заявлении президента США утверждается, что Гарвард связан с исследованиями, которые «могут способствовать военной модернизации Китая».
В заявлении также говорится, что Гарвард считался лучшей «партийной школой» для бюрократов Коммунистической партии Китая, и отмечается, что в начале 2010-х годов в нем училась дочь лидера Китая Си Цзиньпина. В начале 2000-х годов Гарвард совместно с Университетом Цинхуа в Пекине организовал программу «Лидеры Китая в области развития» для государственных служащих Китая.
«Я не думаю, что это пойдет на пользу американским университетам», — сказал китайский студент-старшекурсник, получивший предложение учиться в Гарварде на степень магистра со следующего семестра, который попросил не называть его имени. «Это вызывает у обычных людей, американских студентов, большое беспокойство».
Администрация Трампа вступила в напряженное противостояние с Гарвардом, старейшим и богатейшим университетом США, заморозив гранты и другое финансирование на миллиарды долларов и предложив отменить его статус, освобожденный от налогов, что вызвало ряд юридических проблем.
Гарвард утверждает, что администрация принимает ответные меры за отказ подчиниться его требованиям контролировать управление школой, учебную программу и идеологию ее преподавателей и студентов.
Гарвард подал в суд после того, как министр внутренней безопасности Кристи Ноэм 22 мая объявила, что ее департамент немедленно отзывает сертификат Гарвардской программы обучения студентов и посетителей по обмену, который позволяет ей принимать иностранных студентов. Ее иск был почти сразу же временно заблокирован бостонским судом. Накануне слушаний, которые проходили на прошлой неделе, департамент изменил курс и заявил, что вместо этого будет оспаривать сертификацию Гарварда в рамках более длительного административного процесса.
Распоряжение Трампа, опубликованное в среду, имеет иную юридическую силу, чем предыдущий шаг Министерства внутренней безопасности. Юридическим обоснованием запрета, по словам Трампа, являются разделы Закона об иммиграции и гражданстве, «которые уполномочивают президента приостанавливать въезд любой категории иностранцев, чей въезд нанес бы ущерб интересам Соединенных Штатов».
Официальные лица Трампа неоднократно повышали ставки и искали новые способы давления на Гарвард, сокращая исследовательские гранты более чем на 2,6 миллиарда долларов и расторгая все федеральные контракты с университетом. Последняя угроза была направлена против примерно 7000 иностранных студентов Гарварда, на долю которых приходится половина всех поступающих в некоторые гарвардские высшие учебные заведения.
«Президент Трамп хочет, чтобы в наших учебных заведениях учились иностранные студенты, но считает, что иностранные студенты должны быть людьми, способными любить нашу страну», — говорится в информационном бюллетене Белого дома по поводу этого заявления.
В опубликованной в среду двухстраничной директиве говорилось, что Гарвард «продемонстрировал историю международных связей и радикализма» и имел «обширные связи с иностранными противниками», включая Китай.
Помимо разногласий с Гарвардом, Белый дом пообещал «агрессивно аннулировать» визы для китайских студентов по всей стране, особенно тех, кто связан с КПК или работает в «критически важных областях».