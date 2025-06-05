Трамп подписал указ об ограничении выдачи виз иностранным студентам

Гарвард подал в суд после того, как министр внутренней безопасности Кристи Ноэм 22 мая объявила, что ее департамент немедленно отзывает сертификат Гарвардской программы обучения студентов и посетителей по обмену, который позволяет ей принимать иностранных студентов. Ее иск был почти сразу же временно заблокирован бостонским судом. Накануне слушаний, которые проходили на прошлой неделе, департамент изменил курс и заявил, что вместо этого будет оспаривать сертификацию Гарварда в рамках более длительного административного процесса.