Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение представляют собой террористическую организацию, поэтому президент России Владимир Путин и отказался вести переговоры с террористами. Позицию российского лидера поддержал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
«Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!» — написал парламентарий.
На этой неделе Владимир Путин провел встречу с кабинетом министров, где обсуждался вопрос о терактах в Брянской и Курской областях. Президент РФ заявил, что эти решения принимались на самом высоком уровне киевской власти. По его словам, эти действия были направлены на срыв переговоров в Стамбуле.
Путин также прокомментировал возможность встречи с Зеленским. И отметил, что в Киеве не с кем говорить, когда ставка делается на террор. И добавил, что никто укронацистам не будет давать передышку, чтобы у них не было шансов подготовить подобные атаки.
Ранее Дмитрук заявлял, что Зеленский является террористом, поэтому с ним необходимо общаться соответствующим образом с применением необходимых мер.