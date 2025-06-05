Трамп приказал провести расследование маразматических действий Байдена на посту президента

Президент Трамп приказал провести расследование действий Джо Байдена на посту главы Белого дома в связи с сообщениями о «когнитивном упадке» престарелого деятеля. Это расследование подстегнет кампанию Республиканской партии по дискредитации экс-президента и отмене помилований и распоряжений, изданных в конце его срока.
Дональд Трамп распорядился провести расследование действий Джо Байдена на посту президента, утверждая, что высокопоставленные помощники скрывали «снижение когнитивных способностей» его предшественника.
Расследование, как отмечает The Guardian, будет основываться на уже проводимой республиканцами кампании по дискредитации бывшего президента и отмене некоторых его указов, в том числе о помиловании и федеральных правилах, изданных в конце его президентского срока.
Сам Байден выступил с заявлением, в котором отверг идею сокрытия фактов как «нелепую». «Позвольте мне внести ясность: я принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помиловании, исполнительных указах, законодательстве и прокламациях. Любое предположение о том, что я этого не делал, нелепо и лживо», — уверяет «Сонный Джо».
Законодатели Республиканской партии в среду запросили показания у пяти главных помощников и советников Байдена, включая его первого руководителя администрации, о его «умственных и физических способностях». Согласно сообщениям CBS News, комитет Палаты представителей по надзору, возглавляемый представителем Республиканской партии Джеймсом Комером из Кентукки, уже беседовал с четырьмя другими членами Палаты.
Во вторник адвокат министерства юстиции Эд Мартин начал отдельное расследование в связи с помилованиями, которые Байден в последние дни своего пребывания на этом посту выдал членам собственной семьи, а также заключенным, приговоренным к смертной казни.
Когнитивные способности Байдена во время его президентства были предметом обсуждения республиканцев в течение нескольких лет, и Трамп часто высказывал предположение, что некоторые действия Байдена недействительны, поскольку его помощники узурпировали президентскую власть, чтобы скрыть то, что, по утверждению Трампа, является снижением когнитивных способностей Байдена.
Как отмечает The Guardian, 82-летний Байден ненамного старше Трампа, которому в этом месяце исполняется 79 лет, и он также столкнулся с вопросами о снижении когнитивных способностей. Но внимание к здоровью Байдена усилилось после провальных дебатов перед выборами 2024 года, которые привели к его выбытию из президентской гонки.
Опасения по поводу его возраста и остроты ума обострились в последние недели после того, как стало известно, что у бывшего президента была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, напоминает The Guardian. Репортажи в многочисленных американских СМИ и недавняя книга, написанная в соавторстве с Джейком Таппером, ведущим CNN, также показали, что ведущие демократы и люди из ближайшего окружения Байдена испытывали серьезные опасения по поводу его способности выполнять работу президента. Ссылка на книгу содержится в объявлении о расширенном расследовании Комитета Палаты представителей по надзору.
В своей служебной записке Трамп осудил использование Байденом автопера — механического устройства, которое используется для копирования подлинной подписи человека, используемого президентами на протяжении десятилетий, — для подписания исполнительных документов. Согласно меморандуму, расследование администрации будет сосредоточено на том, «кто управлял Соединенными Штатами, пока президент Байден был у власти».
«Этот заговор знаменует собой один из самых опасных и волнующих скандалов в американской истории», — написал Трамп. «Американскую общественность целенаправленно скрывали от того, кто обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена стояла на тысячах документов, чтобы добиться радикальных изменений в политике».
Трамп поручил Пэм Бонди, генеральному прокурору, и Дэвиду Уоррингтону, адвокату Белого дома, провести расследование.
Комер запросил расшифровку интервью с пятью помощниками Байдена, утверждая, что они участвовали в «сокрытии фактов».
«Эти пять бывших старших советников были свидетелями состояния здоровья президента Байдена и его деятельности в Белом доме», — говорится в заявлении Комера. «Они должны предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору и дать правдивые ответы о состоянии сознания президента Байдена и о том, кто командовал действиями».
Были запрошены интервью со старшими советниками Белого дома Майком Донилоном и Анитой Данн, бывшим главой администрации Белого дома Роном Клайном, бывшим заместителем главы администрации Брюсом Ридом и Стивом Рикетти, бывшим советником президента.
Комер повторил свой призыв к врачу Байдена Кевину О’Коннору и бывшим старшим помощникам Белого дома Энни Томасини, Энтони Берналу, Эшли Уильямс и Нире Танден предстать перед комитетом. Он предупредил, что на этой неделе будут разосланы повестки в суд, если они откажутся назначить добровольное собеседование.