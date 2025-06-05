Трамп приказал провести расследование маразматических действий Байдена на посту президента

Опасения по поводу его возраста и остроты ума обострились в последние недели после того, как стало известно, что у бывшего президента была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, напоминает The Guardian. Репортажи в многочисленных американских СМИ и недавняя книга, написанная в соавторстве с Джейком Таппером, ведущим CNN, также показали, что ведущие демократы и люди из ближайшего окружения Байдена испытывали серьезные опасения по поводу его способности выполнять работу президента. Ссылка на книгу содержится в объявлении о расширенном расследовании Комитета Палаты представителей по надзору.