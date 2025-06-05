Мэр Воронежа Сергей Петрин наградил сотрудников РВК за устранение коммунальной аварии

Мэр Воронежа Сергей Петрин вручил награды сотрудникам РВК за устранение коммунальной аварии, которая произошла на Московском проспекте 19 мая. Он отметил труд водоканальщиков, работавших сутками без перерыва. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 4 июня.
Грамоты были вручены слесарям Алексею Иванчеву, Олегу Чиркову, Дмитрию Гришину, машинистам Валерию Ломакину, Геннадию Минину, мастеру цеха Михаилу Иванову, а также электрогазосварщику Анатолию Болгову.
Особо мэр отметил Алексея Иванчева, так называемого «водолаза». В ходе работы он установил четыре пневмозаглушки для временного герметичного перекрытия трубопровода. Если бы не эта мера, последствия аварии могли бы быть гораздо серьезнее: стоки не только затопили бы котлован, но и вышли на поверхность.
На встрече также присутствовал представитель руководства компании Юрий Ленченков, который контролировал процесс устранения аварии на месте. Сергей Петрин поблагодарил его за вклад.
— Пожелал сотрудникам «РВК-Воронеж» поменьше аварийных ситуаций, — добавил мэр Сергей Петрин.
Напомним, коммунальная авария на Московском проспекте произошла 19 мая. На магистрали произошел провал в канализационном коллекторе, который износился. Тогда пришлось изменить схемы движения троллейбусов и автобусов, а участок у памятника Славы — перекрыть. Все ремонтные работы завершили к 26 мая, тогда же и открыли движение.