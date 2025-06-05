Мэр Воронежа Сергей Петрин наградил сотрудников РВК за устранение коммунальной аварии

Особо мэр отметил Алексея Иванчева, так называемого «водолаза». В ходе работы он установил четыре пневмозаглушки для временного герметичного перекрытия трубопровода. Если бы не эта мера, последствия аварии могли бы быть гораздо серьезнее: стоки не только затопили бы котлован, но и вышли на поверхность.