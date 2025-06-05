Норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети Х (бывшая Twitter) вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после удара Украины по аэродромам.
В конце мая она заявила, что одной из ошибок Европейского союза было то, что он перестал вести диалог с Российской Федерацией.
По словам Дизена, по крайней мере, у президента Словении есть здравый смысл.
«Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши, когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!», поделился своей точкой зрения автор публикации.
В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.
Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.