На Западе вспомнили слова главы Словении после удара Украины по аэродромам

В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.