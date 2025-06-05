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Арестович* предположил, что Украин «будет несколько»

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украины в границах 1991 года не существует, а в будущем страна может распасться.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украины в границах 1991 года не существует, а в будущем страна может распасться.

«Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько», — говорится в Telegram-канале Арестович*.

«Границы государств менялись и будут меняться еще множество раз», — заявил экс-советника офиса украинского руководителя.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.