Голосование по напугавшему либералов закону о запрете финансируемых из-за рубежа организаций отложено

Ожидалось, что парламентское голосование состоится в середине июня. Ожидалось, что закон будет принят парламентом, поскольку «Фидес» имеет большинство в две трети голосов. Но в среду лидер парламентской партии Фидес Мате Кочиш сообщил местным СМИ, что голосование будет отложено до осени, поскольку правительство получило несколько предложений относительно закона. «Мы едины в наших намерениях, но все еще ведутся споры о средствах», — добавил он в социальных сетях.