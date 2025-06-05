Голосование по напугавшему либералов закону о запрете финансируемых из-за рубежа организаций отложено

Венгрия откладывает голосование по закону о запрете организаций, финансируемых из-за рубежа. Правящая партия Виктора Орбана откладывает голосование по закону, позволяющему правительству запрещать организации с иностранным финансированием.
Правящая партия Венгрии отложила запланированное голосование по законопроекту, направленному против организаций, получающих иностранное финансирование, после нескольких недель протестов и предупреждений о том, что этот закон «заморит голодом и задушит» гражданское общество и независимые СМИ.
Правопопулистская партия Виктора Орбана «Фидес» в прошлом месяце внесла законопроект, который позволит правительству отслеживать, наказывать и, возможно, запрещать организации, получающие какое-либо иностранное финансирование, включая пожертвования или гранты ЕС.
Мишенью, утверждает The Guardian, может стать любая организация, если будет сочтено, что она «угрожает суверенитету Венгрии, используя иностранное финансирование для влияния на общественную жизнь».
Ожидалось, что парламентское голосование состоится в середине июня. Ожидалось, что закон будет принят парламентом, поскольку «Фидес» имеет большинство в две трети голосов. Но в среду лидер парламентской партии Фидес Мате Кочиш сообщил местным СМИ, что голосование будет отложено до осени, поскольку правительство получило несколько предложений относительно закона. «Мы едины в наших намерениях, но все еще ведутся споры о средствах», — добавил он в социальных сетях.
«Конечно, мы можем быть спокойны только после того, как этот незаконный законопроект будет отменен навсегда», — говорится в сообщении правозащитников в социальных сетях. «К сожалению, одно можно сказать наверняка: правительство не откажется от своих попыток заставить замолчать независимые голоса, что было его целью с 2010 года».
Ранее Золтан Ковач, пресс-секретарь венгерского правительства, заявил, что законопроект был внесен на рассмотрение на фоне опасений, что организации, финансируемые из-за рубежа, в первую очередь из США и Брюсселя, формируют политический дискурс в стране.
Законодательство широко рассматривает то, что представляет собой угрозу, описывая ее как действия, подрывающие конституционную идентичность Венгрии или христианскую культуру или ставящие под сомнение приоритет брака, семьи и биологических полов.
Это предложение было быстро отвергнуто оппозиционными политиками, которые заявили, что оно позволит правительству потенциально закрыть все независимые СМИ и НПО, занимающиеся общественными делами, в то время как известная правозащитная группировка назвала его «мрачным поворотным моментом» для Венгрии. «Это направлено на то, чтобы подавить инакомыслие, заставить замолчать гражданское общество и разрушить основы демократии», — отметили в организации.
«Если этот законопроект будет принят, он не просто маргинализирует независимые голоса Венгрии — он уничтожит их», — пугает сопредседатель венгерской правозащитной организацией Марта Пардави в заявлении, в котором законопроект назван «операцией “Лишать еды и душить”».
Десятки венгров вышли на улицы в знак протеста, в то время как более 90 главных редакторов и издателей либеральных СМИ со всей Европы призвали ЕС принять меры.
Законопроект, выдвинутый Орбаном, который сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны бывшего члена элиты «Фидес» Петера Мадьяра в преддверии выборов следующей весной, был назван одним из самых резких на сегодняшний день. «Его цель — заставить замолчать все критические голоса и раз и навсегда уничтожить то, что осталось от венгерской демократии», — отмечается в совместном заявлении, подписанном более чем 300 организациями гражданского общества и СМИ.
Мадьяр быстро отреагировал на отложенное голосование, заявив в социальных сетях, что это позволит правительству «выжать еще больше» из предложенного законопроекта и «еще больше отвлечь внимание от кризиса с доходами и жильем, галопирующей инфляции при Орбане и разрушения системы образования».