Глава минобороны Швеции заявил об «историческом моменте» для Европы

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.