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Мишустин назвал приоритетом укрепление кооперации с партнерами по СНГ

Глава правительства России Михаил Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности России оказывать всестороннюю поддержку в расширении экономических связей со странами СНГ, сообщили в кабмине.

Во время встречи глав делегаций государств-участников СНГ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе Мишустин поблагодарил таджикистанскую сторону за теплый прием и хорошую организацию Совета глав правительств СНГ.

Глава кабмина подчеркнул, что Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Он назвал приоритетом укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ.

«Мы дорожим многолетними традициями дружбы и взаимовыручки, которые сложились между нашими государствами», — сказал Мишустин.

В конце мая президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали.