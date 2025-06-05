Мишустин назвал приоритетом укрепление кооперации с партнерами по СНГ

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности России оказывать всестороннюю поддержку в расширении экономических связей со странами СНГ, сообщили в кабмине.
Во время встречи глав делегаций государств-участников СНГ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе Мишустин поблагодарил таджикистанскую сторону за теплый прием и хорошую организацию Совета глав правительств СНГ.
Глава кабмина подчеркнул, что Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Он назвал приоритетом укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ.
«Мы дорожим многолетними традициями дружбы и взаимовыручки, которые сложились между нашими государствами», — сказал Мишустин.
В конце мая президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали.