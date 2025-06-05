ВС РФ привезли из Украины два подбитых танка Abrams

Российские военные вывезли из Сумской области подбитые танки M1 Abrams производства США, сообщает Минобороны РФ.
Бойцы группировки войск «Север» вывезли с границы Сумской области два поврежденных украинских танка M1 Abrams и три бронемашины.
Помимо танков, были захвачены два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.
В Минобороны отметили, что перевозка проходила в два этапа: сначала проводилась разведка местности для обеспечения безопасности, а затем специалисты транспортировали технику на тягаче в тыловой район.
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