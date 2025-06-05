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ВС РФ привезли из Украины два подбитых танка Abrams

Российские военные вывезли из Сумской области подбитые танки M1 Abrams производства США, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные вывезли из Сумской области подбитые танки M1 Abrams производства США, сообщает Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» вывезли с границы Сумской области два поврежденных украинских танка M1 Abrams и три бронемашины.

Помимо танков, были захвачены два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.

В Минобороны отметили, что перевозка проходила в два этапа: сначала проводилась разведка местности для обеспечения безопасности, а затем специалисты транспортировали технику на тягаче в тыловой район.

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