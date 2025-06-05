Как заметил собеседник издания, если президент Соединенных Штатов увидит окончательно, что результата нет и террористические удары со стороны Украины продолжатся, то переговоры потеряют всякий смысл. Историк считает, что в этом случае Трамп активизируется и может начать настаивать на личной встрече, которая может проходит с участием его самого и президента РФ Владимира Путина. Эксперт допускает, что в возможной встрече может поучаствовать и глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский.