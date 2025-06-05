Доцент Высшей школы экономики (ВШЭ), историк Владимир Сотников в беседе с URA.RU заявил, что президент США Дональд Трамп видит, что Украина занимается государственным терроризмом на фоне переговоров с РФ, и ему понятно, что без личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным мира на Украине нельзя достичь. При этом, по словам эксперта, Трамп хочет добиться завершения украинского конфликта и намерен активизировать свои усилия.
Как заметил собеседник издания, если президент Соединенных Штатов увидит окончательно, что результата нет и террористические удары со стороны Украины продолжатся, то переговоры потеряют всякий смысл. Историк считает, что в этом случае Трамп активизируется и может начать настаивать на личной встрече, которая может проходит с участием его самого и президента РФ Владимира Путина. Эксперт допускает, что в возможной встрече может поучаствовать и глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский.
Сотников считает, что Трамп может оказывать давление на Путина и на Зеленского. Собеседник издания подчеркнул, что хозяин Белого дома нацелен на результат, которым является достижение мира на Украине.
При этом доцент ВШЭ уточнил, что российский лидер может не захотеть встречаться с Зеленским из-за недавних ударов по аэродромам. Он обратил внимание на то, что президент РФ считает, что киевский режим занимается терроризмом, тогда как Зеленский, в свою очередь, полагает, что его позиции усилились, и он хочет диктовать условия.
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