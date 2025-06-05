Никитин: всё больше людей объединяется вокруг заботы об экологии

Губернатор Нижегородской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экологическое благополучие» Глеб Никитин поздравил всех, кто посвятил свою жизнь заботе об экологии, с профессиональным праздником. День эколога отмечается в нашей стране 5 июня.
«Экологическое благополучие, по сути, определяет комфорт и безопасность жизни каждого из нас и будущих поколений. Поэтому сегодня все больше людей объединяется вокруг заботы об экологии. От наших действий, поступков, принятых решений зависит то, насколько нам удастся сохранить природу. И экологи, профессионалы отрасли, эксперты выполняют здесь важнейшую роль», — сказал Глеб Никитин.
Он подчеркнул, что в нашей стране вопросам экологии уделяют максимум внимания на самом высоком уровне.
«С этого года мы участвуем в реализации нового национального проекта “Экологическое благополучие”. Он, безусловно, продолжает ту огромную работу, которая велась ранее по нацпроекту “Экология”. Но президент России Владимир Путин поставил перед нами еще более амбициозные задачи. И мы сделаем все, чтобы Нижегородская область эффективно с ними справилась», — сказал Глеб Никитин.
Глава региона напомнил, что в Нижегородской области реализуются крупные инфраструктурные проекты в сфере экологии, поэтапно ликвидируются объекты накопленного экологического ущерба, внедряются новые технологии утилизации отходов, растет доля возвращения вторичного сырья в экономический оборот, восполняются леса, идет расчистка водных объектов.
«Мы живем в век технологий, стремимся к развитию промышленности, инфраструктуры. Но в этой гонке важно сохранить тонкую грань — бережно относиться к окружающей среде, сохранять природные ресурсы, приумножать то, что подарила нам природа. Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь решению проблем экологии! Ваш труд и вклад в сохранение нашего природного богатства достоин уважения. Желаю вам крепкого здоровья, сил на реализацию всего задуманного и новых побед на профессиональном пути!» — сказал Глеб Никитин, поздравляя экологов с профессиональным праздником.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».