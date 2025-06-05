Никитин: всё больше людей объединяется вокруг заботы об экологии

«Мы живем в век технологий, стремимся к развитию промышленности, инфраструктуры. Но в этой гонке важно сохранить тонкую грань — бережно относиться к окружающей среде, сохранять природные ресурсы, приумножать то, что подарила нам природа. Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь решению проблем экологии! Ваш труд и вклад в сохранение нашего природного богатства достоин уважения. Желаю вам крепкого здоровья, сил на реализацию всего задуманного и новых побед на профессиональном пути!» — сказал Глеб Никитин, поздравляя экологов с профессиональным праздником.