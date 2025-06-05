Направившийся в Вашингтон нацистский последыш Мерц собрался обаять Трампа

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Соединенных Штатах, заявил CNN, что Мерц «полностью готов» к встрече, и сказал, что личность канцлера и манера общения помогут ему расположить к себе президента: «Он не стесняется в выражениях… Это не в стиле Фридриха Мерца. Он говорит то, что думает. Он откровенен. Он прямолинеен. И я полагаю, что Дональд Трамп, надеюсь, научится это ценить».