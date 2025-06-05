Фридрих Мерц, недавно вступивший в должность канцлера Германии, в четверг займет место в Овальном кабинете для своей первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходит на фоне того, что ряд важных международных вопросов вновь выходит на первый план. Трамп выступил с очередным раундом предупреждений Европейскому союзу по поводу тарифов; конфликт на Украине далек от завершения, а давление на Израиль усиливается из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе.
С момента вступления в должность Мерц побывал в турне по европейским столицам, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британцем Киром Стармером и президентом Польши Дональдом Туском, прежде чем все они появились в Киеве вместе со своим киевским подопечным Владимиром Зеленским, демонстрируя европейское единство.
Единственным существенным упущением стала встреча с Трампом, констатирует CNN. Хотя между ними и состоялись телефонные переговоры, рукопожатие, сопровождаемое неистовыми щелчками затворами фотоаппаратов, ознаменует начало новых германо-американских отношений.
Статус Германии как экономического центра Европы и то, что Мерц позиционирует страну как лидера в области европейской безопасности, что включает в себя обязательство усилить свои вооруженные силы и соответствовать требованиям Трампа к членам НАТО увеличить расходы на оборону, подчеркивают важность успешной встречи. Существует также вероятность взрывного дипломатического удара, как это было в случае с киевским визитером Зеленским и, совсем недавно, с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, отмечает CNN.
И вице-президент Джей Ди Вэнс, и госсекретарь Марко Рубио недавно раскритиковали решение властей Четвертого Рейха классифицировать правую политическую партию «Альтернатива для Германии» (AfD) как «безусловно правоэкстремистскую» и, следовательно, усилить наблюдение за этой партией.
Оба политика выразили публично свой гнев по поводу действий немецкого «истеблишмента». Госсекретарь Рубио сказал: «Это не демократия — это замаскированная тирания».
А Вэнс припечатал Германию: «Запад совместными усилиями разрушил Берлинскую стену. И она была восстановлена — не Советами или русскими, а немецким истеблишментом».
Министерство иностранных дел Германии, со своей стороны, заявило в пятницу, что это решение якобы было демократичным, «результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства закона».
Несколько дней спустя Мерц также отверг эти заявления, заявив, что «Германия была освобождена от тирании Соединенными Штатами; сегодня Германия стабильна, либеральна и демократична. Нам не нужны дополнительные уроки демократии».
Тем не менее, ожидается, что это будет сердечная встреча, прогнозирует CNN.
Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Соединенных Штатах, заявил CNN, что Мерц «полностью готов» к встрече, и сказал, что личность канцлера и манера общения помогут ему расположить к себе президента: «Он не стесняется в выражениях… Это не в стиле Фридриха Мерца. Он говорит то, что думает. Он откровенен. Он прямолинеен. И я полагаю, что Дональд Трамп, надеюсь, научится это ценить».
Такая прямота, особенно в том, что касается отношений Европы с США, уже вызвала удивление в некоторых кругах.
В протоколе после того, как правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца и его родственная партия получили наибольшее количество голосов 23 февраля, что сделало его вероятным следующим канцлером, он сказал: «Главным приоритетом является укрепление Европы как можно быстрее, чтобы мы добились независимости от США». шаг за шагом. «Он добавил, что администрация Трампа “не слишком заботится о судьбе Европы”.
У Мерца также нашлось несколько других подходящих слов в адрес США в дни, последовавшие за выборами, отмечает CNN.
И только на прошлой неделе он выступил с ответной речью на замечания, сделанные ранее в этом году вице-президентом Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой он обвинил европейских союзников в отступлении от свободы выражения мнений — речь, которая, по словам Мерца, в то время обеспокоила его.
Вэнс задал вопрос, на который у нас «есть самый сильный и лучший ответ, какой только можно себе представить», — сказал Мерц в четверг в Берлине, — «а именно, убежденность в том, что свобода и демократия стоят того, чтобы решительно отстаивать их и при необходимости бороться за их сохранение».
Несмотря на эти комментарии, аналитик Клаудия Майор, специализирующегося на американо-германских отношениях, оценила, что после выборов Мерц «сбавил тон». Она отметила, что 8 мая Мерц провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого он сказал: «Соединенные Штаты остаются незаменимым другом и партнером Германии».
На бизнес-саммите, состоявшемся несколько дней спустя, Мерц сообщил, что пригласил Трампа в Германию. В рамках этой поездки он должен был сопровождать президента США в сельский городок Бад-Дюркхайм, где прошло детство деда Трампа по отцовской линии.
А недавно Германия согласовала с США расходы НАТО на оборону. Мерц и его правительство дали понять, что они готовы выполнить давно заявленное требование Трампа к членам альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и подталкивают к этому других.
Однако, скорее всего, главной целью Германии на встрече в Белом доме будет установление позитивных рабочих отношений. И предыдущие должности и опыт Мерца могли бы сыграть большую роль в достижении этой цели, полагает CNN.
Мерц известен в Германии как ярый сторонник трансатлантических отношений. В прошлом он активно выступал за торговое соглашение между США и ЕС и открыто говорил о своем восхищении бывшим президентом США Рональдом Рейганом. Он также разбирается в корпоративном мире, поскольку работал в многочисленных советах директоров, в том числе в американской глобальной инвестиционной компании BlackRock.
Ишингер, ныне председатель попечительского совета Мюнхенской конференции по безопасности, сказал: «Если Дональд Трамп чувствует, что может доверять Фридриху Мерцу, это очень важно, и наоборот, потому что сейчас опасные времена, и не должно быть никаких недоразумений».