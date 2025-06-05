Главные новости 5 июня 2025 года

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран
Дональд Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. В сообщении Белого дома говорится, что эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов». Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд в свой первый президентский срок, но в этот раз не стал вводить меры против КНДР и Сирии.
РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что атакованные ВСУ российские самолеты были не уничтожены, а повреждены, и они будут восстановлены. Дипломат также обратил внимание на полную несостоятельность заявлений киевского режима о результатах атаки. «И близко нет ничего подобного», — подчеркнул Рябков.
США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет
Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет, их получат американские военные на Ближнем Востоке. Этот шаг вызвал беспокойство среди сторонников Украины на Капитолийском холме, пишет The Wall Street Journal. Решение об отправке Украине взрывателей было принято еще при администрации Джо Байдена.
Украинская атака заставила Запад осознать изменения в ведении войн
The Economist пишет, что «внезапное нападение Украины является напоминанием о том, почему самоуспокоенность выглядит ошибкой». В материале говорится, что войска Великобритании должны заново учиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций и рассредоточить свои боеприпасы, запасные части и топливо. Также отмечается, что Великобритании катастрофически не хватает денег на перевооружение и подготовку к новым условиям войны.
Токио обещает не допустить новые инциденты вблизи юга Курил
Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство принимает меры, чтобы не допустить повторения инцидента с тренировочными стрельбами без предупреждения в районах прохождения гражданских судов. Накануне МИД РФ заявил решительный протест посольству Японии в Москве в связи с проведением тренировочных стрельб, создавших риски для судоходства и здоровья граждан. Стрельбы с патрульного катера «Кавагири» прошли 23 мая в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко без оповещения для иностранных кораблей и судов.