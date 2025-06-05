Главные новости 5 июня 2025 года

Дональд Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. В сообщении Белого дома говорится, что эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов». Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд в свой первый президентский срок, но в этот раз не стал вводить меры против КНДР и Сирии.