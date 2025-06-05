В США раскрыли истинное отношение к провокациям Украины

По его мнению, Соединенные Штаты и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Российской Федерацией. «Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей», — поделился своей точкой зрения эксперт.