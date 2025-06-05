Несмотря на то, что даже самые ярые сторонники Киева понимают опасность их провокаций, Запад до конца не осознает, как сильно рискует из-за Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его мнению, Соединенные Штаты и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Российской Федерацией. «Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей», — поделился своей точкой зрения эксперт.
Миршаймер указал на то, что даже самые оголтелые сторонники бывшей советской республики, такие как Кит Келлог, начинают понимать, что провокации Киева резко обостряют ситуацию вокруг конфликта.
В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.
Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.