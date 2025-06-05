Американская пресса оценила неожиданный разговор Путина и Трампа об ударах по Украине

Он рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживался от этого. Он не сказал, поддержит ли он двухпартийный законопроект в Сенате, предложенный его союзником-республиканцем, сенатором Линдси Грэмом (в России внесен в список экстремистов и террористов — «МК») из Южной Каролины, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России.