Президент Владимир Путин намерен ответить на удары Украины по российским бомбардировщикам, заявил Трамп. Президент США поговорил с президентом России Владимиром Путиным на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной, несмотря на то, что их официальные лица провели очередной раунд прямых переговоров в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин сказал президенту Трампу, что Россия примет ответные меры за удары по ее бомбардировщикам, заявил Трамп в среду после их первого разговора после украинской атаки в воскресенье, что, по-видимому, ослабило и без того слабые надежды на прекращение огня.
«Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — говорится в заявлении Трампа в социальных сетях.
Как утверждает The New York Times, Украина и Россия ведут переговоры по настоянию Трампа и заявили в среду, что продолжат встречаться, но Трамп не упомянул об отказе российского лидера согласиться с предложением Белого дома о прекращении огня, которое Украина приняла несколько недель назад.
Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским лидером, который продолжался более часа, как «хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру».
Юрий Ушаков, советник Кремля по внешней политике, который проинформировал журналистов об этом звонке, не сказал, обсуждал ли Путин ответные меры. Но он назвал правительство Украины и его действия, включая нападения на железные дороги в минувшие выходные, «террористическими».
Несмотря на это, он сказал, что Путин сказал Трампу, что переговоры с Украиной «полезны» и они будут продолжены. «Это не значит, что мы не можем провести переговоры, которые необходимы для достижения какого-либо урегулирования», — приводит The New York Times слова Ушакова.
Трамп не сказал в своем заявлении, пытался ли он отговорить Путина от ударов по Украине. Белый дом не ответил на вопросы о том, пытался ли Трамп дать отпор Путину в ходе телефонного разговора, констатирует The New York Times.
И американская, и российская стороны выразили оптимизм по поводу перспективы совместной работы над другим приоритетом внешней политики: сдерживанием ядерного потенциала Ирана.
Советники говорят, что Трамп раздражен лидерами как Украины, так и России, но он уже давно испытывает особую неприязнь к Зеленскому. Трамп говорил о прекращении поставок оружия на Украину и неоднократно заявлял своим помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны.
Трамп, как правило, более уважительно относится к Путину, хотя иногда и выражает разочарование, признает The New York Times. Перед вступлением в должность он пообещал быстро положить конец украинскому конфликту, сославшись на то, что он назвал своими «очень, очень хорошими отношениями» с российским лидером.
Он рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживался от этого. Он не сказал, поддержит ли он двухпартийный законопроект в Сенате, предложенный его союзником-республиканцем, сенатором Линдси Грэмом (в России внесен в список экстремистов и террористов — «МК») из Южной Каролины, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России.
После того, как в прошлом месяце Трамп выступил с резкими высказываниями в адрес Путина, он сменил тон и сказал, что хочет дать российскому лидеру две недели на то, чтобы продемонстрировать признаки прогресса. А в среду он попросил Путина помочь ему с Ираном, пишет The New York Times.
Зеленский, выступая на пресс-конференции в Киеве, обвинил Москву в затягивании мирных переговоров, чтобы отсрочить введение нового пакета американских санкций.
Киевский политик повторил свой призыв к проведению саммита, в котором могли бы принять участие он сам, президент Путин и президент Трамп, и сказал, что для того, чтобы у такой встречи было больше шансов на успех, необходимо немедленное прекращение огня.
Зеленский заявил журналистам, что предложения России, представленные в Стамбуле, представляют собой «ультиматум», который, как знал Кремль, Украина никогда не примет.
Что касается Ирана, Трамп заявил в социальных сетях: «Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом вопросе, я полагаю, мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого процесса».
Администрация Трампа направила Ирану предложение о заключении сделки в минувшие выходные, но в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг этот план как «бессмыслицу».