Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская пресса оценила неожиданный разговор Путина и Трампа об ударах по Украине

Президент Владимир Путин намерен ответить на удары Украины по российским бомбардировщикам, заявил Трамп.

Президент Владимир Путин намерен ответить на удары Украины по российским бомбардировщикам, заявил Трамп. Президент США поговорил с президентом России Владимиром Путиным на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной, несмотря на то, что их официальные лица провели очередной раунд прямых переговоров в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин сказал президенту Трампу, что Россия примет ответные меры за удары по ее бомбардировщикам, заявил Трамп в среду после их первого разговора после украинской атаки в воскресенье, что, по-видимому, ослабило и без того слабые надежды на прекращение огня.

«Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — говорится в заявлении Трампа в социальных сетях.

Как утверждает The New York Times, Украина и Россия ведут переговоры по настоянию Трампа и заявили в среду, что продолжат встречаться, но Трамп не упомянул об отказе российского лидера согласиться с предложением Белого дома о прекращении огня, которое Украина приняла несколько недель назад.

Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским лидером, который продолжался более часа, как «хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру».

Юрий Ушаков, советник Кремля по внешней политике, который проинформировал журналистов об этом звонке, не сказал, обсуждал ли Путин ответные меры. Но он назвал правительство Украины и его действия, включая нападения на железные дороги в минувшие выходные, «террористическими».

Несмотря на это, он сказал, что Путин сказал Трампу, что переговоры с Украиной «полезны» и они будут продолжены. «Это не значит, что мы не можем провести переговоры, которые необходимы для достижения какого-либо урегулирования», — приводит The New York Times слова Ушакова.

Трамп не сказал в своем заявлении, пытался ли он отговорить Путина от ударов по Украине. Белый дом не ответил на вопросы о том, пытался ли Трамп дать отпор Путину в ходе телефонного разговора, констатирует The New York Times.

И американская, и российская стороны выразили оптимизм по поводу перспективы совместной работы над другим приоритетом внешней политики: сдерживанием ядерного потенциала Ирана.

Советники говорят, что Трамп раздражен лидерами как Украины, так и России, но он уже давно испытывает особую неприязнь к Зеленскому. Трамп говорил о прекращении поставок оружия на Украину и неоднократно заявлял своим помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны.

Трамп, как правило, более уважительно относится к Путину, хотя иногда и выражает разочарование, признает The New York Times. Перед вступлением в должность он пообещал быстро положить конец украинскому конфликту, сославшись на то, что он назвал своими «очень, очень хорошими отношениями» с российским лидером.

Он рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживался от этого. Он не сказал, поддержит ли он двухпартийный законопроект в Сенате, предложенный его союзником-республиканцем, сенатором Линдси Грэмом (в России внесен в список экстремистов и террористов — «МК») из Южной Каролины, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России.

После того, как в прошлом месяце Трамп выступил с резкими высказываниями в адрес Путина, он сменил тон и сказал, что хочет дать российскому лидеру две недели на то, чтобы продемонстрировать признаки прогресса. А в среду он попросил Путина помочь ему с Ираном, пишет The New York Times.

Зеленский, выступая на пресс-конференции в Киеве, обвинил Москву в затягивании мирных переговоров, чтобы отсрочить введение нового пакета американских санкций.

Киевский политик повторил свой призыв к проведению саммита, в котором могли бы принять участие он сам, президент Путин и президент Трамп, и сказал, что для того, чтобы у такой встречи было больше шансов на успех, необходимо немедленное прекращение огня.

Зеленский заявил журналистам, что предложения России, представленные в Стамбуле, представляют собой «ультиматум», который, как знал Кремль, Украина никогда не примет.

Что касается Ирана, Трамп заявил в социальных сетях: «Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом вопросе, я полагаю, мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что он примет участие в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого процесса».

Администрация Трампа направила Ирану предложение о заключении сделки в минувшие выходные, но в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг этот план как «бессмыслицу».