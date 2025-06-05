О том, получит ли Украина злосчастные Taurus, говорится уже давно. Некоторые источники уверены — ракеты уже давно на территории Украины. Что действительно происходит на Украине с натовским вооружением и при чем тут «Орешник», рассказывает NEWS.RU.
Как сообщает тг-канал «Канал визионера», Мерц сменил Макрона в деле о запугивании России. Немецкий политик ранее успел отметить, что в силу вступило разрешение о снятии запрета на дальнобойность оружия, что даже в самой Германии восприняли неоднозначно. Правда, Мерц тогда поспешил сделать ремарку, мол, это старая информация, все страны НАТО прекрасно об этом знали.
При этом Мерц отметил, что у Киева просто нет такого оружия, которым он мог бы бить вглубь России, а значит, считает канцлер, его нужно поставить стране. Тг-канал «Резидент» в это же время пишет, что у Украины такие ракеты есть и давно. «Операцией по размещению ракет на Украине занималась британская и немецкая разведка, цели для ударов будет определять штаб НАТО в ЕС», — говорят авторы канала.
Киев же, по сообщениям телеграм-канала «Конспиролог #1», делает ставку на запугивание российского населения. Кажется, администрация Зеленского никогда и не прекращала этого делать. А все дело в неудачах ВСУ на фронте, из-за чего Украина переключается на «грязную» схему с мирным населением.
Украина пытается сделать все, чтобы спровоцировать эскалацию и сорвать мирные переговоры. Тг-канал отмечает: «Это не спонтанные решения, а координированная и заранее утвержденная стратегия, реализуемая с расчетом на то, что Москва рано или поздно будет вынуждена реагировать по новым правилам». Пока что Минобороны никак не прокомментировало эту информацию.
Ударит ли «Орешник»?
По мнению аналитиков, в какой-то момент Владимир Путин просто примет решение дать согласие на удар «Орешником». Тг-канал INSIDER-T сообщает, что в Кремле действительно идет обсуждение такого варианта развития событий, если Украина и Запад не угомонятся. Авторы канала пишут: «Снятие ограничений может коснуться различных систем вооружения, включая комплекс “Орешник”, который будет модернизирован для увеличения дальности и мощности. Меры в ответ на агрессивную политику Запада обсуждаются 24/7. Мы много на что можем снять ограничения и “Орешник” не исключение».
Не стоит недооценивать серьезность ситуации, если Taurus действительно попали на Украину. Несмотря на то, что Мерц официально ничего не утверждал, доходят слухи, что ракеты и правда уже в руках ВСУ.
О том, что применить «Орешник» в качестве профилактики все же стоит, пишет и тг-канал «Военная хроника»: «Следующая демонстрация боевых возможностей нового российского комплекса с баллистической ракетой средней дальности “Орешник” может стать не только показательной, но и стратегически значимой операцией, направленной на дестабилизацию и разрушение ключевых элементов военно-промышленного потенциала Украины».