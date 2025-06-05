Москву могут вынудить ударить «Орешником»: в Кремле ищут способы «угомонить» Украину и Запад

При этом Мерц отметил, что у Киева просто нет такого оружия, которым он мог бы бить вглубь России, а значит, считает канцлер, его нужно поставить стране. Тг-канал «Резидент» в это же время пишет, что у Украины такие ракеты есть и давно. «Операцией по размещению ракет на Украине занималась британская и немецкая разведка, цели для ударов будет определять штаб НАТО в ЕС», — говорят авторы канала.