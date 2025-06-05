Текслер предложил сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса

«Предлагаю включить в нее “Аджигардак” и “Завьялиху”, которые мы модернизируем совместно с инвесторами, а также уже зарекомендовавшие себя среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта курорты “Евразия” в Кусе и “Солнечная долина” в Миассе», — сказал Алексей Текслер.
Она добавил, что в горнозаводской части региона сконцентрированы национальные парки и особо охраняемые природные территории, которые можно посещать и летом, и зимой.
«Этот маршрут для посещения может стать круглогодичным. Тем более мы разрабатываем мастер-план по развитию национального парка “Зигальга” и села Тюлюк. Ведем туда газ и начали строительство асфальтированной дороги. Также в этом году начнем строительство асфальтированной дороги в нацпарк “Зюраткуль” и завершим дорогу на Черную скалу, это один из визит-центров нацпарка “Таганай” в Златоусте», — сказал Текслер.
Он дал поручение Главному управлению по развитию туризма «проработать и реализовать соответствующий проект совместно с заинтересованными представителями бизнеса, а также проработать вопрос создания автомобильных маршрутов с обустройством автокемпингов с необходимой инфраструктурой с учетом перспектив межрегионального развития макрорегиона “Большой Урал”».