Текслер предложил сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса

«Этот маршрут для посещения может стать круглогодичным. Тем более мы разрабатываем мастер-план по развитию национального парка “Зигальга” и села Тюлюк. Ведем туда газ и начали строительство асфальтированной дороги. Также в этом году начнем строительство асфальтированной дороги в нацпарк “Зюраткуль” и завершим дорогу на Черную скалу, это один из визит-центров нацпарка “Таганай” в Златоусте», — сказал Текслер.