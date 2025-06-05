Вместо старых заводов — «новый Челябинск»: Алексей Текслер анонсировал масштабную реновацию промзон

Одним из важнейших событий в сфере экологии в Челябинске в 2024 году стало закрытие электродного производства на ЧЭМК, заявил губернатор Алексей Текслер в обращении к Заксобранию. До конца этого месяца технологический процесс там полностью завершится, Этот опыт будет распространен и на другие промышленные площадки.
— Проблема индустриальных городов — необходимость масштабной реновации промышленных зон. С закрытием электродного производства мы на практике делаем серьезный шаг к такой реновации. И, как поручил президент, мы сделаем следующий шаг: на месте старых производств ЧЭМК и других промплощадок, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать «новый Челябинск», — сказал глава региона.
По словам Алексея Текслера, эта стратегия, наряду с другими инфраструктурными проектами, послужит новым импульсом развития областного центра и определит его будущее на многие десятилетия вперед.
При закрытии и переносе предприятий губернатор пообещал обеспечить всех сотрудников новыми рабочими местами, в том числе в особых экономических зонах, которые сегодня создаются в регионе.