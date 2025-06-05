Вместо старых заводов — «новый Челябинск»: Алексей Текслер анонсировал масштабную реновацию промзон

Одним из важнейших событий в сфере экологии в Челябинске в 2024 году стало закрытие электродного производства на ЧЭМК, заявил губернатор Алексей Текслер в обращении к Заксобранию. До конца этого месяца технологический процесс там полностью завершится, Этот опыт будет распространен и на другие промышленные площадки.