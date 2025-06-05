Партия «Сердце Молдовы»: объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти

Группа общественных деятелей в Кишиневе в среду объявила о создании независимой общенародной платформы «За Молдову», которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей.
«Объединительные процессы среди оппозиции мы считаем своевременными и необходимыми. Партия “Действие и солидарность” изобретает новые механизмы обхода Конституции и законов. Это создаёт условия для узурпации Майей Санду и ее группировкой всей полноты власти и окончательной смерти любых процессов демократии и сменяемости власти», — говорится в заявлении партии, опубликованном в контексте создания Платформы «За Молдову».
Партия «Сердце Молдовы» подчеркивает, что давление на оппозиционные силы в Молдавии возрастает с каждым днем.
«Еще одной каденции пребывания у власти этих грабителей Молдова просто не выдержит. Она попросту исчезнет и превратится в беднейшую провинцию Румынии», — отмечено в заявление.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.