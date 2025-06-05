В Молдавии хотят сделать гражданский аэропорт военным, заявили в оппозиции

В 2022 году правительство Молдавии выступало с инициативой превращения аэропорта в Маркулешты в полноценную международную воздушную гавань, ориентированную на рынок дешевых авиаперевозок. План запустить аэропорт до начала 2025 года так и не был реализован. Министр инфраструктуры Владимир Боля в мае заявил, что аэропорт может быть превращен в региональный хаб для грузоперевозок.
«Правительство хочет превратить аэропорт в Маркулештах в центр военной авиации. Так следует из проекта правительства, который предполагает, что аэропорт в Маркулештах, который в советские времена использовался военной авиацией, будет использоваться Министерством обороны в “деятельности, связанной с обеспечением национальной обороны и безопасности, а также международных обязательств Республики Молдова”, — написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в записке правительства не уточняется, каковы «международные обязательства нашей страны в военных вопросах», которая по Конституции является нейтральным государством.
«Ранее в телеграм каналах появлялась информация, что Молдавия может стать пунктом базирования самолетов F16, но Минобороны заявило, что это фейки. Сейчас выходят с инициативами, которые только укрепляют подозрения в нечистоплотности намерений этой структуры. Это уже не просто нарушение нейтралитета. Это явное втягивание страны в серьезные проблемы, чтобы не сказать, в войну», — добавили депутат.
Международный аэропорт в Маркулештах был основан в 2004 году на базе воинской части. В 2018 году аэропорт был передан из ведения министерства обороны в ведение министерства экономики и инфраструктуры.