В Молдавии хотят сделать гражданский аэропорт военным, заявили в оппозиции

«Ранее в телеграм каналах появлялась информация, что Молдавия может стать пунктом базирования самолетов F16, но Минобороны заявило, что это фейки. Сейчас выходят с инициативами, которые только укрепляют подозрения в нечистоплотности намерений этой структуры. Это уже не просто нарушение нейтралитета. Это явное втягивание страны в серьезные проблемы, чтобы не сказать, в войну», — добавили депутат.