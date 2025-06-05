Экс-премьер Молдавии рассказал, как власти используют энергокризис

«Энергетический кризис — это не просто следствие региональной ситуации. Это циничная схема, по которой граждан обкладывают чрезмерными тарифами — под защитой правительства и при соучастии Национального агентства по регулированию в энергетике. 47 510 000 евро — изъяты у граждан через раздутый тариф, “обоснованный” бюрократией. Всего за 5 месяцев. Прогноз на весь год: более 110 миллионов евро», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он сравнил разницу между закупочной ценой и тарифом от регулятора, по которому платят граждане. Экс-премьер отмечает, что ежемесячно граждане переплачивают от 3 до 14 миллионов евро.
«Где деньги? Их нет ни на счете Energocom (поставщик энергоресурсов — ред.), ни в государственном бюджете. Правило простое: жизнь сильнее пиара. Но расчёт обязательно наступит. И это будет не налоговая квитанция, а уголовное дело», — добавил Филат.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением республики голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.